Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,97 EUR -2,20% (09.11.2022, 11:02)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,85 EUR -3,37% (09.11.2022, 10:48)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (09.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Hohe Kosten für Energie und Rohstoffe und eine teils trägere Nachfrage würden den MDAX-Konzern für das laufende Jahr etwas vorsichtiger stimmen. Es werde nun für 2022 mit einem bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 900 bis 950 Mio. Euro gerechnet, habe LANXESS am Mittwoch bekannt gegeben. Bisher habe das obere Ende der Spanne bei einer Milliarde Euro gelegen.Nach 815 Mio. Euro im vergangenen Jahr wäre das immer noch ein deutliches Plus. Die durchschnittliche Analystenschätzung liege eher am oberen Ende der neuen Spanne.Im abgelaufenen dritten Quartal habe LANXESS den Umsatz im Jahresvergleich dank höherer Verkaufspreise und Übernahmen um gut 38 Prozent auf 2,19 Mrd. Euro gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis sei wegen des Gegenwinds auf der Kostenseite mit einem Plus von knapp 5 Prozent auf 240 Mio. Euro deutlich weniger gestiegen. Unter dem Strich seien 80 Mio. Euro hängengeblieben, nach 74 Mio. vor einem Jahr. Während LANXESS eine Schwäche der Bauwirtschaft zu spüren bekomme, seien die Geschäfte rund um Desinfektions- und Konservierungsmittel in der Sparte Consumer Protection auch dank Übernahmen gut gelaufen.Mutige können weiterhin auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun von 26,00 auf 28,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 09.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link