Die Aktien von Covestro würden um 9% zulegen, nachdem Gerüchte über eine mögliche Übernahme des Unternehmens durch ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) aufgekommen seien. Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine Details über die Transaktion bekannt. Die Informationen würden von anonymen Quellen stammen, die mit der Angelegenheit vertraut seien, wie Bloomberg berichtet habe.



Das beherrschende Thema auf den europäischen Börsen sei die Gewinnwarnung des Unternehmens LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) gewesen. Das Unternehmen habe seine Prognose für den operativen Gewinn im zweiten Quartal und für das Gesamtjahr gesenkt und berichtet, dass es keine Erholung der Nachfrage im Juni sehe. Infolgedessen sei der Aktienkurs von LANXESS heute auf den niedrigsten Stand in drei Jahren.



BNP Exane habe die Aktien von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) auf "outperform" hochgestuft. Die Aktien des Unternehmens würden die Verluste vom Beginn der Sitzung reduzieren.



Der Gesundheitssektor sei heute von den Aktien von Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unterstützt worden, die fast 4% zugelegt hätten. Dies sei aufgrund einer Entscheidung der Internationalen Handelskammer erfolgt, die in einem Schiedsverfahren zugunsten von Sanofi entschieden habe, bei dem es um Ansprüche von Boehringer Ingelheim gegangen sei, dass Sanofi für anhängige Rechtsstreitigkeiten in den USA im Zusammenhang mit dem Medikament Zantac haftbar gemacht werden sollte. (20.06.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im zweiten Teil der heutigen europäischen Handelssitzung verbessert sich die Anlegerstimmung im Vergleich zum anfänglichen Rückgang, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) liege heute mit knapp 0,45% im Minus und versuche, wieder Boden gutzumachen. Das Interesse der Investoren habe sich in den letzten Minuten auf Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) konzentriert, das stark von den Gerüchten über eine mögliche Übernahme durch ein in Abu Dhabi ansässige Unternehmen profitiere.Nachrichten: