Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (06.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich angesichts der anhaltend schwachen Entwicklung der Weltwirtschaft bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet, nun herrsche Klarheit: Der Spezialchemiekonzern LANXESS werde noch stärker von der Branchenflaute erfasst als bisher schon und müsse daher die Prognose für das Gesamtjahr erneut verringern.Das Management um Chef Matthias Zachert wolle zudem die Dividende kürzen. Die Kölner würden seit geraumer Zeit unter der schwachen Nachfrage in der Branche und unter hohen Energiekosten leiden. Die in diesem Jahr ohnehin schon schlecht gelaufene Aktie habe kräftig nachgegeben.Das Papier habe am MDAX-Ende 7,7 Prozent auf 21,23 Euro verloren. Analyst Chris Counihan von der US-Investmentbank Jefferies habe betont, die erneute Prognosesenkung richte den Blick verstärkt auf die Bilanz des Konzerns, weil bei diesem Ergebnisniveau der freie Barmittelzufluss begrenzt sein dürfte. Dem trage LANXESS anscheinend mit der gekürzten Dividende Rechnung.LANXESS rechne für 2023 jetzt nur noch mit einem um Sondereinflüsse bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 500 bis 550 Millionen Euro. Bislang habe der Konzern noch 600 bis 650 Millionen Euro auf dem Zettel gehabt. Analysten hätten zuletzt im Schnitt mit einem operativen Ergebnis von rund 571 Millionen gerechnet.Anfang des Jahres habe Zachert noch ein operatives Ergebnis in Höhe des Vorjahreswerts von 930 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im Mai habe der Vorstand dann eine Bandbreite ausgegeben, die in der Mitte der Spanne bereits darunter gelegen habe. Diese Prognose habe das Unternehmen dann einige Wochen später im Juni gekappt.LANXESS-Chef Zachert habe im August ein Sparprogramm eingeleitet, das im laufenden Jahr rund 100 Millionen Euro einbringen solle, indem unter anderem europaweit die Einstellungen gestoppt und die Investitionen gekürzt würden. Tiefergehende Maßnahmen wie eine verschlankte Verwaltung sollten die jährlichen Kosten ab 2025 dauerhaft um rund 150 Millionen Euro senken. In Deutschland seien zwei von 53 Betrieben von der Schließung bedroht.Im dritten Quartal habe LANXESS laut vorläufigen Zahlen ein operatives Ergebnis von 119 Millionen Euro erzielt und damit nach eigenen Angaben die Markterwartungen in etwa getroffen. Die detaillierten Zahlen für das dritte Quartal würden am Mittwoch veröffentlicht.LANXESS leide weiterhin stark unter der anhaltend schwachen Konjunkturentwicklung in nahezu sämtlichen für das Unternehmen wichtigen Märkten. Dementsprechend mau gewesen sei die Kursentwicklung der vergangenen Monate. Es bleibe daher dabei: Trotz der mittel- bis langfristig durchaus guten Perspektiven und der zweifellos günstigen Bewertung dränge sich ein Einstieg aktuell noch nicht auf.