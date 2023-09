XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,03 EUR -3,96% (28.09.2023, 11:49)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (28.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS konkretisiert seine Angaben zum angekündigten Sparprogramm - AktienanalyseAngesichts von Energie- und Konjunkturkrisen hatte LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) bereits ein Sparprogramm angekündigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun sei klar: Dafür sollten auch Stellen in Deutschland abgebaut werden. "Derzeit verhandeln wir mit den Arbeitnehmervertretern über Art und Umfang", habe Konzernchef Matthias Zachert der Rheinischen Post gesagt. Der Stellenabbau hierzulande solle vor allem die Verwaltung treffen: "Der Vorstand hat bereits auf ein Viertel seines Fixgehaltes verzichtet, die leitenden Angestellten auf zehn Prozent. Doch nun müssen wir auch an Stellen ran, etwa in der Verwaltung", so Zachert. "Wir wollen in den kommenden Wochen eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite erzielen. Die Umsetzung wird dann noch in diesem Jahr beginnen." Es gäbe bei LANXESS keinen Vertrag zur Beschäftigungs- oder Standortsicherung. "Bisher hat es LANXESS stets geschafft, den Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten. Das ist auch jetzt das Ziel."Das Sparprogramm zeigt, wie schwierig der Markt für das Unternehmen derzeit ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Der aggressive Lagerbestandsabbau bei den Kunden habe in den vergangenen Monaten ein tiefschwarzes Geschäftsumfeld für den Chemiekonzern geschaffen, in dem die Nachfrage schlechter sei als während der weltweiten Finanzkrise, fasse auch Andres Castanos-Mollor von der Privatbank Berenberg die aktuelle Lage zusammen. Dennoch halte der Analyst weiterhin an seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 50 (aktuell: 23,91) Euro fest. Wie Zachert ihm kürzlich bei einem Treffen auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz gesagt habe, dürfte sich 2024 das außerordentlich schlechte Jahr 2023 nicht wiederholen. (Ausgabe 38/2023)Börsenplätze LANXESS-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:23,14 EUR -3,82% (28.09.2023, 11:57)