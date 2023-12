Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

28,27 EUR -0,91% (22.12.2023, 10:44)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

28,23 EUR -0,53% (22.12.2023, 10:31)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (22.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Zuletzt hätten zyklische Aktien wie LANXESS von der freundlichen Stimmung an den Weltbörsen sowie den Hoffnungen auf eine Besserung der weltwirtschaftlichen Lage anziehen können. Aber nach einigen eher mauen Konjunkturdaten aus China und Europa habe es in dieser Woche auch Zahlen aus den USA gegeben, die nicht gerade für Euphorie sorgen dürften.Noch immer zeichne sich keine klare Erholung der Weltkonjunktur ab, da zu viele wichtige Volkswirtschaften nicht richtig in Schwung kämen. Dies könnte die Ergebnisse von Evonik und Lanxess auch 2024 belasten. Die erwarteten Zinssenkungen könnten allmählich für Schwung sorgen und da die Börse die realwirtschaftlichen Entwicklungen oft bis zu neun Monate vorwegnehme, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kauf der aktuell immer noch sehr günstig bewerteten Chemie-Aktien gekommen sein. Wer auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung spekuliere, sollte das Investment allerdings mit einem Stopp bei 19,50 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: