Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,30 EUR +0,06% (18.05.2023, 11:03)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,42 EUR +1,40% (18.05.2023, 10:46)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (18.05.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) hat im ersten Quartal einen kräftigen Gewinnrückgang hinnehmen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz annähernd stabiler Umsätze sei das EBITDA auf Jahressicht um 28 Prozent auf 189 Mio. Euro gesunken. Die Marge habe sich dementsprechend von 13,6 auf 10,0 Prozent verschlechtert. Vor allem die schwache Nachfrage in einigen Kundenindustrien, etwa aus der Baubranche, sowie ein anhaltender Lagerabbau bei vielen Kunden hätten auf das Ergebnis gedrückt.Und schnelle Besserung sei nicht in Sicht. Für das zweite Quartal erwarte CEO Matthias Zachert ein Ergebnis, das in etwa dem des ersten Jahresviertels entspreche. Erst im zweiten Halbjahr rechne er mit einer deutlichen Belebung des wirtschaftlichen Umfelds, hauptsächlich getrieben durch ein stärkeres Wachstum Chinas. In der Tendenz werde der Manager für 2023 daher etwas vorsichtiger. Angepeilt werde nun ein EBITDA zwischen 850 und 950 Mio. Euro. Bislang sei ein operatives Ergebnis auf dem Vorjahresniveau von 930 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden.Einige Analysten hätten daher in der Folge ihre Kursziele leicht zurückgenommen. An der grundsätzlich positiven Einschätzung der Experten zu der Aktie habe sich jedoch wenig geändert. Zehn würden zum Kauf raten, einer zum Halten. Es gebe keine Verkaufsempfehlung. Auch Konstantin Wiechert von der Baader Bank habe die Einstufung für LANXESS nach den Q1-Zahlen auf "buy" belassen. Er habe vor allem den freien Finanzmittelzufluss gelobt. Dieser habe um 264 auf plus 112 Mio. Euro zugelegt - der stärkste operative Cashflow im ersten Quartal seit mindestens sieben Jahren, so der Experte. Damit habe LANXESS endlich die versprochene Verbesserung eingelöst." (Ausgabe 19/2023)Börsenplätze LANXESS-Aktie: