Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,45 EUR -11,48% (20.06.2023, 13:08)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,43 EUR -16,15% (20.06.2023, 12:53)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.06.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS befeuert den Rückgang des DAX und des gesamten Chemie-Sektors - AktiennewsDie Aktien des deutschen Chemieunternehmens LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) verzeichnen heute einen Kursrückgang von 16% aufgrund einer Gewinnwarnung, so die Experten von XTB.Darüber hinaus trage das Ausmaß des Ausverkaufs der Unternehmensaktien maßgeblich zum heutigen Abschwung des DAX und des gesamten Chemie-Sektors auf dem europäischen Kontinent bei.Die Aktien von LANXESS würden heute ihre niedrigsten Kurse seit drei Jahren erreichen. Das Unternehmen habe beschlossen, seine Prognosen für das operative Ergebnis im zweiten Quartal und für das Gesamtjahr zu senken, und gebe an, dass es keine Erholung der Nachfrage im Juni sehe. LANXESS verzeichne keine Zunahme der Auftragsvolumina für das dritte Quartal (ausgenommen China), wie das Unternehmen offengelegt habe. Eine solche Situation setze das Unternehmen enorm unter Druck, da sich der prognostizierte positive Einfluss einer Verbesserung der Geschäftsdynamik in China möglicherweise nicht auf das Unternehmen auswirke. Darüber hinaus sei dies eine relativ schlechte Prognose für andere Unternehmen in der Branche wie BASF , Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) und Wacker Chemie Das Unternehmen erwarte im zweiten Quartal ein EBITDA von rund 100 Millionen Euro (109 Millionen US-Dollar). Zuvor sei erwartet worden, dass die Gewinne "ungefähr gleich" wie im ersten Quartal sein würden, was 189 Millionen Euro entsprochen habe. Für das gesamte Jahr 2023 werde erwartet, dass das EBITDA im Bereich von 600 Millionen Euro bis 650 Millionen Euro liege, verglichen mit der vorherigen Prognose von 850 Millionen Euro bis 950 Millionen Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link