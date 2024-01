Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,93 EUR -4,47% (03.01.2024, 14:14)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,98 EUR -4,50% (03.01.2024, 14:01)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (03.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Werde es im Börsenjahr 2024 für die Chemiekonzerne LANXESS und BASF nach zwei schwierigen Jahren wieder besser laufen? Dies werde voraussichtlich in erster Linie davon abhängen, ob und wie schnell die Konjunktur in Europa und in China in Fahrt komme. Diesbezüglich habe es nun zwei ermutigende Nachrichten gegeben.So habe sich die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im Dezember unerwartet etwas weiter aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sei im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 44,4 Zähler gestiegen, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt damit gerechnet, dass das vorläufige Ergebnis von 44,2 Zählern bestätigt werde.Bereits im November habe der Einkaufsmanagerindex von niedrigem Niveau aus um 1,1 Punkte zugelegt. Der Indexwert habe damit nun im Dezember den höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht.Trotz der Erholung bleibe der Stimmungsindikator weiter deutlich unter der sogenannten Expansionsschelle. Mit weniger als 50 Punkten signalisiere er nach wie vor einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten."Der Einbruch im Verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat sich praktisch ungebremst fortgesetzt", habe Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt des S&P-Partners Hamburg Commercial Bank, kommentiert. Dies deute auf einen anhaltenden Rückgang sowohl der Aktivität als auch der Nachfrage nach Industriegütern hin. Die schleppende Entwicklung der Auftragseingänge, die dem Experten zufolge fast so stark wie im Vormonat zurückgegangen seien, spiegele die gedämpfte Stimmung wider.Damit steige der Indexwert weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der Indikator von Caixin deute damit auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.Der Caixin-Index konzentriere sich auf eher kleinere und private Unternehmen. Der Einkaufsmanagerindex der Regierung in Peking für die Industriebetriebe sei bereits am Sonntag veröffentlicht worden. Hier habe sich ein anderes Bild gezeigt: Der staatliche Stimmungsindikator bilde eher die Lage in großen und staatlichen Unternehmen des Landes ab, und sei überraschend weiter unter die Expansionsschwelle gesunken, auf 49,0 Punkte.Seit Monaten versuche die politische Führung in Peking, mit zahlreichen Hilfen gegen die Konjunkturflaute anzugehen. Unter anderem solle der kriselnde Immobilienmarkt stabilisiert werden, da er einen erheblichen Teil der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausmache.Sollte die Konjunktur in China und in Europa doch etwas schneller in Schwung kommen, sollte dies den Kursen von LANXESS und BASF satten Rückenwind verleihen. Denn die Bewertungen seien im historischen Vergleich derart günstig, dass selbst eine anhaltende Schwäche bereits eingepreist sein dürfte.Mutige können bei den beiden Schnäppchen-Titeln nach wie vor darauf setzen, dass sich die jüngst gestartete Erholung fortsetzen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei BASF bei 36,00 Euro und bei LANXESS bei 18,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 03.01.2024)