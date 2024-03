Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Symrise habe mit seinen Jahreszahlen und den für 2024 gesetzten Ziele eine kleine Euphoriewelle unter Anlegern ausgelöst. Sie würden die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers kräftig steigen lassen. Das DAX-Papier erreiche den höchsten Stand seit Dezember. Doch die Zahlen hätten auch über Symrise hinaus einen Effekt.Symrise im Aufwind: Der Duftstoff- und Aromenhersteller wolle 2024 wieder profitabler werden. Bei einem Wachstum über dem des relevanten Marktes, das bei 3 bis 4 Prozent erwartet werde, solle eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 20 Prozent erreicht werden. Konkret peile Symrise ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an.Analyst Thomas Maul von der DZ BANK habe vermutet, dass vor allem das beschleunigte Wachstum im Schlussquartal 2023 am Markt gut ankomme. Symrise habe die Konsensschätzung hier übertroffen. Als Wermutstropfen werte der Experte die bereinigte operative Marge (EBITDA) im zweiten Halbjahr. In diesem Jahr sollten aber Maßnahme für eine größere Effizienz, stabile Rohstoffpreise und eine verbesserte Produktpalette die Profitabilität stützen.Der Aktienkurs von Symrise habe im Januar und im Februar Zwischentiefs um die 92 Euro ausgelotet. Von diesen Tiefs aus habe sich der Kurs nun wieder deutlich nach oben abgesetzt.Mitte Dezember habe das Unternehmen das Margenziel gesenkt, was dem Kurs einen Einbruch von fast 8 Prozent eingebrockt habe. Mit dem Schließen der dabei gerissenen Kurslücke bei gut 106 Euro würde sich die charttechnische Lage noch weiter verbessern.Symrise stehe derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". BASF hingegen schon. Der Aufwärtsimpuls hier komme daher sehr willkommen. Das Kursziel des "Aktionär" für BASF liege bei 60,00 Euro. Anleger sollten den Stopp bei 36,00 Euro beachten.Auch LANXESS ist eine laufende Empfehlung, so Leon Müller. Ziel und Stopp lägen hier bei 40,00 Euro respektive 19,50 Euro. (Analyse vom 06.03.2024)Mit Material von dpa-AFX