Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

33,02 EUR -0,21% (16.06.2023, 10:41)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

32,98 EUR +0,15% (16.06.2023, 10:28)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (16.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.In einem europaweit schwachen Chemiesektor seien im gestrigen Handel die großen Branchentitel aus der exportlastigen deutschen Wirtschaft nach tristen Wirtschaftsdaten aus China zwischenzeitlich deutlich unter die Räder gekommen. Der "Motor der Weltwirtschaft" komme nur langsam auf dem Corona-Tief, wie schwache Industriedaten untermauert hätten.So seien etwa Covestro um vier Prozent abgerutscht, BASF um 1,7 Prozent. Bei LANXESS seien es knapp fünf Prozent gewesen.Die Produktion der chinesischen Industrie sei im Mai laut Regierungsdaten vom Donnerstag zwar wie von Volkswirten erwartet um 3,5 Prozent gestiegen. Das Wachstum habe sich damit aber im Vergleich zum Vormonat abgeschwächt. Der Anstieg der Einzelhandelsumsätze von 12,7 Prozent sei ebenfalls niedriger als im April gewesen und habe obendrein die Erwartungen von Experten verfehlt. Die Zuwächse seien auch im Kontext dessen zu sehen, dass vor einem Jahr die strikten Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung noch die Wirtschaft belastet hätten."Der Hauptteil der Aktivitätsdaten lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Enttäuschend", hätten am Morgen die Experten der ING Bank geschrieben. Der Einzelhandel sei bislang in China noch ein funktionierender Motor gewesen. "Und obwohl die jährliche Wachstumsrate auf den ersten Blick beeindruckend aussieht, entspricht dies einem saisonbereinigten Rückgang der Umsätze im Vergleich zum Vormonat und zeigt, dass die Wiederöffnungsdynamik nachlässt", habe es von den ING-Experten geheißen.Die drei Chemietitel hätten sich wohl auch deshalb im weiteren Handelsverlauf erholt.Die Kursentwicklung bei BASF, Covestro und LANXESS dürfte auch in den kommenden Wochen und Monaten volatil bleiben. Die Chemiewerte seien derzeit weiterhin nur für Mutige geeignet. Wer von einer Erholung der Weltwirtschaft ausgehe, könne das im historischen Vergleich niedrige Bewertungsniveau von BASF und Covestro nutzen. Wichtig dabei: Stoppkurse setzen! Bei BASF sollte die Position bei 42,00 Euro abgesichert werden, bei Covestro bei 31,00 Euro.Bei LANXESS sei das Chartbild weiterhin angeschlagen. Ein Einstieg drängt sich hier nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bereits engagierte Anleger sollten den Stopp bei 31,50 Euro im Auge behalten. (Anaylse vom 16.06.2023)