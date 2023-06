Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Jahr 2023 dürfte für Chemieproduzenten wie BASF , LANXESS oder Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) nach wie vor schwierig bleiben. Dafür stünden aber zumindest die Chancen gut, dass sich die Weltkonjunktur im kommenden Jahr wieder deutlich erhole. Dies sei die tendenzielle Vorhersage des Chefvolkswirts der Berenberg Bank, Holger Schmieding."In der zweiten Jahreshälfte dürften die USA eine Rezession durchlaufen, wenn auch eine eher milde", habe Schmieding am Dienstag in Frankfurt vor Journalisten gesagt. Er habe von einer "Mini-Rezession" mit einem nur sehr moderaten Rückgang der Wirtschaftsleistung gesprochen. "Ab dem Frühjahr kommen die Vereinigten Staaten aus der Rezession, der Sommer und Herbst werden aber schwieriger."Ähnlich bewerte Schmieding die Aussichten für Deutschland und den Euroraum, wobei für den gesamten Währungsraum im laufenden Jahr mit einem leichten Wirtschaftswachstum zu rechnen sei. Im kommenden Jahr erwarte der Ökonom wieder ein deutlicheres Wachstum von 1,2 Prozent - auch, weil dann der US-Abschwung auslaufe und für Unterstützung sorge. Für die deutsche Wirtschaft gebe sich Schmieding etwas zurückhaltender: Im laufenden Jahr sehe er eine "rote Null" beim Wachstum, also eine vermutlich leicht schrumpfende Wirtschaftsleistung. Im Jahr 2024 dürfte die größte Volkswirtschaft der Eurozone zu einem Wachstum von 1,3 Prozent zurückkehren.Grundsätzlich würden die großen wirtschaftlichen Schocks der vergangenen Jahre wie coronabedingte Lieferengpässe oder Gaskrise wegen des Ukraine-Kriegs laut Schmieding nachlassen. Allerdings würden die kräftigen Zinsanhebungen der Notenbanken auf dem Wachstum lasten. Hinzu komme, dass China als globale Wachstumslokomotive in diesem Jahr ausfalle. "China ist mit Blick auf Konjunkturpakete vorsichtiger geworden. Es wird nur so viel geliefert, um den sozialen Frieden im Land zu wahren." Zudem leide die Volksrepublik unter einer Vielzahl von Langfrist-Problemen.Die Aussagen von Schmieding würden einmal mehr belegen, dass zwar die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Chemiehersteller durchaus gut seien, die aktuelle Lage aber weiterhin schwierig sei. Dementsprechend schwach würden sich die Charts von LANXESS, BASF und Evonik präsentieren.Es bleibt dabei: Die Aktien sind nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Wer investiert sei, sollte die Stoppkurse bei 22,00 Euro (LANXESS), 42,00 Euro (BASF) oder eben 15,00 Euro (Evonik) beachten. (Analyse vom 28.06.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: