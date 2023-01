Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

44,69 EUR +0,64% (20.01.2023, 15:10)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

44,71 EUR +1,22% (20.01.2023, 15:10)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Weiterer Rückenwind für die in den vergangenen Handelswochen bereits stark gelaufene LANXESS-Aktie in Form bullisher Analystenstudien. Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für das Papier des Kölner Spzeialchemie-Konzerns auf "buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das liege knapp 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Auch Analysehaus Jefferies habe sein "buy"-Votum für die LANXESS-Aktie mit einem Kursziel von 43 Euro bestätigt."Der Aktionär" sei für LANXESS ebenfalls optimistisch gestimmt. Zwar dürfte es in den kommenden Wochen im Zuge des kräftigen Kursanstiegs sicherlich auch zu Korrekturbewegungen kommen. Mittel- bis langfristig betrachtet habe die mit einem KBV von 0,8 sehr günstig bewertete Aktie jedoch immer noch reichlich Luft nach oben (Stopp: 31 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: