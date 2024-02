Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (29.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die Experten des Analysehauses Warburg Research hätten die Aktie des Spezialchemieproduzenten LANXESS wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der Studie dürfte den Anteilseignern des Unternehmens durchaus gefallen, denn Analyst Oliver Schwarz sehe für die Aktie noch reichlich Luft nach oben.So habe die Einstufung für LANXESS nach Wertberichtigungen auf "buy" belassen. Das Kursziel beziffere er unverändert auf 36,50 Euro, woraus sich sattes Aufwärtspotenzial von 57 Prozent ergebe. Diese spiegelten eine schwächere Entwicklung der betroffenen Segmente als ursprünglich angenommen ab 2024 wider, so Schwarz in seiner jüngsten Studie. Das dürfte aber teilweise in den Konsensschätzungen für den Chemiekonzern bereits enthalten sein.Noch im gestrigen Handel hätten die LANXESS-Papiere kräftig nachgegeben. Denn am Dienstagabend habe der MDAX-Konzern bekannt gegeben, dass Abschreibungen von mehr als einer halben Milliarde Euro deutliche Spuren in der Bilanz zum Jahresende hinterlassen hätten. So nehme der MDAX-Konzern in zwei Geschäftsfeldern und auf die Minderheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Envalior Wertberichtigungen vor. LANXESS rechne auch in diesem Jahr mit einer schwächeren als ursprünglich erwarteten Nachfrage in den Segmenten Flavors & Fragrances und Polymer Additives.Dementsprechend schwach entwickelte sich zuletzt der Chart, weshalb sich weiterhin kein Kauf aufdrängt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wert die MDAX-Titel bereits im Depot hat, belässt den Stopp bei 19,50 Euro. (Analyse vom 29.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link