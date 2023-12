XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,42 EUR +2,58% (04.12.2023, 17:35)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (05.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die Aktie von LANXESS arbeite aktuell immer noch daran, nach langer Talfahrt endlich einen nachhaltigen Boden auszubilden. An eine deutliche Gegenbewegung in den kommenden Wochen, Monaten oder gar Jahren glaube jedenfalls jemand, der dies naturgemäß gut einschätzen sollte, der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert. Denn er habe sich im gestrigen Handel umfangreich mit LANXESS-Aktien eingedeckt. So habe er zu einem Durchschnittskurs von 23,10 Euro insgesamt 201.000,03 Euro in den Kölner Spezialchemiekonzern investiert. In der vergangenen Handelswoche habe es indes auch beim Konkurrenten Evonik Insiderkäufe der Finanzchefin Maike Schuh gegeben. Dies sorge in der nun schon zwei Jahre deutlich gebeutelten Chemiebranche natürlich zumindest für etwas Hoffnung für 2024."Der Aktionär" halte nach wie vor an seiner Einschätzung fest: Mutige Anleger könnten bei der historisch günstig bewerteten LANXESS-Aktie auf eine eigentlich mittlerweile überfällige Gegenbewegung setzen. Der Stopp könne bei 18 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2023)Börsenplätze LANXESS-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:23,47 EUR +2,53% (04.12.2023, 22:26)