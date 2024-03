Mit Material von dpa-AFX



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (15.03.2024/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern LANXESS habe gestern mit seinen Zahlen für das abgelaufene Jahr sowie der vorsichtigen Prognose für 2024 die Marktteilnehmer enttäuscht. Die MDAX-Titel hätten daraufhin kräftig, zwischenzeitlich über zehn Prozent an Wert verloren. Dies hätten nun Vorstände zum Kauf genutzt.So habe CEO Matthias Zachert Aktien im Volumen von knapp 200.900 Euro erworben. Vorstand Hubert Fink habe sich Lanxess-Papiere im Wert von rund 97.500 Euro gesichert.Sie hätten sich den jüngsten Kursrutsch zunutze gemacht, nachdem der Konzern zwar mit seinem operativen Gewinn 2023 die durchschnittliche Analystenschätzung erreicht habe, für 2024 hätten die Experten bisher aber mit einer deutlicheren Erholung gerechnet als von LANXESS in Aussicht gestellt. Der Chemiekonzern erwarte für das laufende Jahr nur eine moderate Erholung des 2023 stark gefallenen Gewinns.Der Jefferies-Experte Chris Counihan habe die Aktien daher am Morgen bereits unter Druck gewähnt. Er habe in seinem ersten Kommentar darauf verwiesen, dass der Analystenkonsens bislang einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns (EBITDA) um 22 Prozent erwartet habe. In seiner eigenen Schätzung habe er sogar einen Anstieg um 29 Prozent auf dem Zettel gehabt.Die Insiderkäufe seien natürlich ein gutes Zeichen, wenn auch keine Garantie für wieder steigende Kurse. Doch die Perspektiven für den stark konjunkturabhängigen Spezialchemiehersteller würden sich allmählich wieder aufhellen. Zudem helfe der mittlerweile wieder deutlich gesunkene Gaspreis. Das nun ausgewiesene Eigenkapital des breit aufgestellten Chemiekonzerns liege mit 2,7 Milliarden Euro immer noch über dem aktuellen Börsenwert von 2,1 Milliarden Euro.Mutige können daher abgesichert mit einem Stopp bei 19,50 Euro auf eine nachhaltige Erholung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)