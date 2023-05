Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (25.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Aktienmarkt präsentiere sich am Donnerstag uneinheitlich. Während der DAX den vierten Tag in Folge einen Verlust eingefahren habe, sei es dem MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) gelungen seine Negativserie zu beenden. Unter den mittelgroßen Werten steche vor allem Siltronic hervor. Die Aktie habe vom starken Ausblick des US-Chipherstellers NVIDIA profitiert.Habe es mittags noch so ausgesehen, als könne der deutsche Leitindex nach dem Rekordhoch vergangene Woche wieder einmal in die Gewinnzone zurückkehren, sei ihm am Nachmittag die Puste ausgegangen. Bei Xetra-Handelsschluss habe ein Verlust von 0,2 Prozent oder 37 Punkten zu Buche gestanden.Den größten Tagesverlust habe die Aktie der Deutschen Telekom erlitten. Berichte, der US-Mobilfunkanbieter Dish wolle Mobilfunk-Verträge über Amazon verkaufen, hätten Sorgen im Hinblick auf die Marktanteile der Tochter T-Mobile US geschürt. Die T-Aktie habe 2,5 Prozent nachgegeben.An der DAX-Spitze hätten am Donnerstag die Papiere von Siemens Energy gestanden. Sie hätten von der Anhebung des Kursziels durch einen Analysten profitiert. Mit einem Plus von zwei Prozent habe die Aktie die Verluste des Vortags wieder komplett aufgeholt.Ebenfalls im grünen Bereich habe der MDAX den Donnerstag beendet. Zwar habe auch der Index der mittelgroßen Werte am Morgen nach der Veröffentlichung der Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum nachgegeben, diese Verluste aber im Tagesverlust wettmachen können. Bei Xetra-Schluss habe ein Plus von 0,2 Prozent auf 26.820 Punkte gestanden.Ebenfalls gefragt gewesen sei die Delivery Hero-Aktie . Der Lieferdienstvermittler habe zuvor vier Verlusttage an einander gereiht und diese Serie am Donnerstag mit einem Aufschlag von 5,3 Prozent durchbrochen. Bereits am Mittwoch habe die US-Investmentbank Morgan Stanley das Kursziel für Delivery Hero von 47 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen.Zu den größten Verlieren im MDAX gehöre LANXESS. Die Papiere des Spezialchemie-Unternehmens rutschen 3,3 Prozent ab und laufen charttechnisch damit wieder die Unterstützung bei 34,73 Euro an, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur LANXESS AG. (Analyse vom 25.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.