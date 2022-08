Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,37 EUR -2,54% (04.08.2022, 09:32)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,62 EUR -1,49% (04.08.2022, 09:17)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (04.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal sehe sich der Chemiekonzern LANXESS auf Kurs zu seinem Jahresziel. Konkret peile CEO Matthias Zachert einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 900 Millionen Euro bis 1,0 Milliarde Euro an, nachdem bislang von einem deutlichen Wachstum die Rede gewesen sei.Vergleichsbasis seien die im vergangenen Jahr erzielten rund 800 Millionen Euro, bei denen das Geschäft mit Hochleistungskunststoffen für die Auto- und Elektroindustrie ausgeklammert sei, weil es in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft Advent eingebracht werde. Dies habe das Unternehmen am Donnerstag in Köln mitgeteilt.Im zweiten Quartal habe der MDAX -Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um gut 36 Prozent auf knapp 2 Milliarden Euro gesteigert. Als operativer Gewinn vor Sondereffekten seien davon mit 253 Millionen Euro 14,5 Prozent mehr als vor einem Jahr geblieben. Analysten hätten weniger erwartet. Neben Preiserhöhungen habe LANXESS von der Übernahme des US-Spezialchemieunternehmens Emerald Kalama Chemical im vergangenen Jahr profitiert. Zachert sehe LANXESS damit gut aufgestellt, wenngleich der Wind in der Weltwirtschaft im zweiten Halbjahr noch rauer wehen werde. Unter dem Strich habe LANXESS mit 93 Millionen Euro sieben Prozent weniger als vor einem Jahr verdient. Das habe an einem Ergebnisrückgang im nicht fortgeführten Geschäft gelegen. Covestro und BASF gelte auch bei LANXESS: Zwar dürften die Risiken einer globalen Konjunkturabschwächung, von Logistikproblemen im Zuge von Niedrigwasser auf dem Rhein und natürlich die Sorgen vor Gasengpässen nicht unterschätzt werden. Aber man müsse sich auch vor Augen halten, dass mit LANXESS ein sehr gut aufgestelltes und profitables Unternehmen mit solider Bilanz an der Börse derzeit mit nur 3,1 Milliarden Euro bewertet werde - während sich das Eigenkapital zum 30.06. auf 4,5 Milliarden Euro belaufen habe.Mutige können mit einem Stopp bei 29,00 Euro auf eine nachhaltige Gegenbewegung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. (Analyse vom 04.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link