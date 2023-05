Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Das Horror-Szenario für konjunkturabhängige Chemiefirmen wie LANXESS oder BASF einer schweren Rezession dürfte zwar abgewendet werden können, dennoch bleibe das Umfeld schwierig. Schließlich seien die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung des Weltwährungsfonds weiterhin eher gedämpft.Schärfere finanzielle Bedingungen und der Energiepreisschock infolge des Ukraine-Kriegs dürften das Wirtschaftswachstum in der kurzen Frist belasten, so der Internationale Währungsfonds (IWF) in einer Stellungnahme. Das Dokument gehe auf die sogenannten Artikel-IV-Konsultationen zurück, in denen der IWF die Wirtschafts- und Finanzlage seiner Mitgliedsländer bewerte. Als Belastungsfaktoren nenne der IWF die straffere Geldpolitik zur Dämpfung der hohen Inflation und jüngste Turbulenzen an den Finanzmärkten.Letztere seien vor allem von den Bankensektoren der USA und der Schweiz auseggangen. In der Folge dürfte sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr um die Nulllinie herum bewegen. In den Folgejahren werde es sich dann auf ein bis zwei Prozent beschleunigen. Längerfristig dürfte das Wachstum aber aufgrund der fortschreitenden Alterung der Gesellschaft wieder unter ein Prozent fallen.Mit Blick auf die hohe Inflation rechne der IWF zwar mit einem tendenziellen Rückgang. Die sogenannte Kernteuerung - abzüglich preisvolatiler Güter wie Energie oder Lebensmittel - dürfte aber später und langsamer zurückgehen. So dürften sich die sinkenden Rohstoffpreise erst mit Verzögerung auf die Preise anderer Güter auswirken. Zudem sei der Lohnauftrieb gestiegen, was die Preise treibe.Die Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen Entwicklung wichtiger Volkswirtschaften würden hoch bleiben. Dementsprechend volatil dürften sich die Anteilscheine zyklischer Unternehmen wie BASF oder Lanxess weiterhin entwickeln.Mutige mit einem langen Atem können das, im historischen Vergleich niedrige, Bewertungsniveau zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Positionen sollten mit Stoppkursen bei 31,50 Euro (LANXESS) beziehungsweise 42,00 Euro (BASF) abgesichert werden. (Analyse vom 17.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link