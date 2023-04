Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,51 EUR -1,31% (25.04.2023, 09:03)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,92 EUR +0,48% (24.04.2023)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (25.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kölner Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die Schweizer Großbank UBS habe den europäischen Chemiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Analyst Andrew Stott habe sich nach einer Investorenkonferenz dem Anlageverhalten nordamerikanischer Investoren in der Chemiebranche gewidmet. Insgesamt habe er sich im Rahmen der Analyse eher zurückhaltend gezeigt.Er habe zudem darauf verwiesen, dass die Investments in diversifizierten Chemiekonzernen eher gering seien. Das größte Interesse wecke hier noch Covestro, nach Ansicht von Stott sei dies aber auch nicht mehr so groß wie noch vor wenigen Monaten.Er stufe die Anteile von Covestro daher weiterhin lediglich mit "neutral" ein und beziffere das Kursziel auf 39,00 Euro. Pessimistisch gestimmt sei er indes für BASF. Hier laute sein Anlagevotum "sell" bei einem Kursziel von nur 42,00 Euro.Hingegen sei er für LANXESS bullish gestimmt. Sein fairer Wert liege bei 50,00 Euro, was knapp 40 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Seine Empfehlung laute dementsprechend "buy".Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: