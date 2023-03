Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

36,91 EUR +0,49% (22.03.2023, 15:29)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

36,86 EUR +0,90% (22.03.2023, 15:14)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (22.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Das Analysehaus Warburg Research habe das Kursziel für das Papier des Spezialchemiekonzerns von 55 auf 61 Euro erhöht. Daraus würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau stattliches Aufwärtspotenzial i.H.v. 67% ergeben. Die Einstufung sei dementsprechend auf "buy" belassen worden.Die DZ BANK habe indes am Montag den fairen Wert für LANXESS von 48 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler sehe LANXESS gut gerüstet, um das voraussichtlich schwierige Jahr 2023 gut zu überstehen.Auch "Der Aktionär" halte an seiner bullishen Einschätzung fest: Das Jahr 2023 dürfte für LANXESS zwar herausfordernd werden, dennoch stünden die Chancen gut, dass der Spezialchemiekonzern das hohe Ertragsniveau aus dem Vorjahr halten könne. Vor diesem Hintergrund sei die Bewertung mit einem KBV von 0,6 und einem KGV von 7 sehr günstig. Mutige Anleger könnten daher zugreifen (Stopp: 31 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: