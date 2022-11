Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Zum Start in die neue Börsenwoche lege das Papier des deutschen Spezialchemiekonzerns in einem schwachen Marktumfeld deutlich zu. Dies dürfte v.a. mit dieser Meldung zusammenhängen: Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die LANXESS-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Zudem sei das Kursziel von 37 auf 47 Euro angehoben worden.Analystin Georgina Fraser rechne mit sinkenden Rohstoffpreisen. Sie rate daher in der Chemiebranche zum Portfolioumbau weg von Inflationsgewinnern wie den Gase-Konzernen hin zu Deflationsprofiteuren wie Lackherstellern. Mit LANXESS empfehle sie allerdings nun auch das Unternehmen mit der schwächsten Bilanz wegen starken Erholungspotenzials beim Umlaufvermögen.Auch "Der Aktionär" sei für die LANXESS-Aktie optimistisch gestimmt. Trotz der jüngsten Erholung sei der Titel immer noch ein absolutes Schnäppchen. Mutige Anleger sollten dabeibleiben. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 28 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: