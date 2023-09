Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (21.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.In einem ohnehin relativ schwachen Marktumfeld gehe es mit der LANXESS-Aktie kräftig bergab. So verliere das Papier des Kölner Spezialchemie-Konzerns am Nachmittag fast 5,7%. Wenig überraschend, denn LANXESS leide derzeit unter verschiedenen Entwicklungen.So würden natürlich die trüben Konjunkturaussichten belasten. Auch die gestrige Entscheidung der FED, zunächst eine Zinspause einzulegen, habe nicht für Auftrieb bei zyklischen Aktien gesorgt. Und bei dem von deutschen Chemiekonzernen erhofften Industriestrompreis habe es indes zuletzt auch keinerlei Fortschritte gegeben.Das aktuelle Marktumfeld sei für konjunkturabhängige Firmen wie die Chemieproduzenten schwierig. Daher sei die LANXESS-Aktie nach wie vor nur für nervenstarke Anleger geeignet. Aufgrund der eingetrübten Chartbildes dränge sich akutell bei dem Titel kein Kauf auf. Wer die Papiere bereits im Portfolio habe, beachte weiterhin den Stoppkurse bei 22 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: