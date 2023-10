Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (27.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemieproduzenten LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die LANXESS-Aktie befinde sich weiterhin in einem intakten Abwärtstrend. Zu stark würden die schwachen Konjunktur-Entwicklungen in Deutschland, in den USA oder in China belasten. Gepaart mit anhaltend hohen Energiekosten sei das fast eine Art perfekter Sturm für den MDAX-Konzern.Zudem würden die heutigen Aussagen von Covestro-Vorstandschef Markus Steilemann alles andere als Mut machen. Denn er gehe nicht von einer raschen Aufhellung der aktuell schwierigen Marktbedingungen für Chemieproduzenten aus. So habe er heute im Rahmen der Vorlage der Quartalszahlen davon gesprochen, dass er eine nachhaltige Verbesserung der konjunkturellen Rahmenbedingungen wohl eher erst für das zweite Halbjahr des kommenden Jahres erwarte.LANXESS werde am 8. November die Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Gut möglich, dass die Kölner dann auch ihre Gesamtjahresprognose etwas herunterschrauben würden. Auch damit stünde das Unternehmen nicht alleine, zahlreiche Chemieproduzenten hätten sich bereits zu einem derartigen Schritt gezwungen gesehen. Und vermutlich würden noch einige in den nächsten Monaten folgen.Es bleibe dabei: LANXESS verfüge zwar über mittel- bis langfristig durchaus gute Perspektiven und sei derzeit wirklich sehr günstig bewertet. Doch aktuell sei das Sentiment für konjunkturabhängige Unternehmen einfach schlecht. Die LANXESS-Aktie befinde sich weiterhin in einem stabilen Abwärtstrend. Daher sollte man nun nicht ins fallende Messer greifen. Vor einem möglichen Einstieg sollte unbedingt eine Gegenbewegung oder zumindest eine klare Bodenbildung abgewartet werden. Beides zeichnet sich derzeit aber noch nicht ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link