Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

34,41 EUR -3,75% (10.05.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,82 EUR -1,02% (09.05.2023, 17:35)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (10.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern werde nach einem Gewinnrückgang zum Jahresstart in der Tendenz etwas vorsichtiger für 2023. Das Kölner Unternehmen rechne laut einer Mitteilung vom Mittwoch für das laufende Jahr mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 850 und 950 Mio. Euro.Bislang sei ein operativer Gewinn auf dem Vorjahresniveau von 930 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Die durchschnittliche Analystenschätzung liege aktuell bei 915 Mio. Euro. Zum Jahresstart hätten die Kölner, wie die gesamte Branche, v.a. eine schwache Nachfrage etwa der Baubranche sowie einen fortgesetzten Lagerbestandsabbau durch viele Kunden zu spüren bekommen. Höhere Verkaufspreise infolge gestiegener Rohstoffkosten hätten das nur bedingt auffangen können.Darüber hinaus habe der Aufsichtsrat ein gutes Zeichen gesetzt und bei seiner gestrigen Sitzung Matthias Zachert (55) für weitere fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden des Konzerns bestellt.Auch wenn es immer wieder Meldungen gebe, die Hoffnung machen würden (wie etwa die Nachricht, wonach ein Industriestrompreis eingeführt werden könnte), sei das Marktumfeld für LANXESS nach wie vor schwierig. Zudem bestehe aus charttechnischer Sicht weiterhin die Gefahr, dass die Unterstützung bei 35 Euro gerissen werden könnte. Ein Einstieg dränge sich trotz der im historischen Vergleich relativ günstigen Bewertung und der mittel- bis langfristig durchaus guten Aussichten vorerst noch nicht auf. Wer bereits investiert sei, könne aber an Bord bleiben (Stopp: 31 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: