Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

21,15 EUR -0,61% (18.10.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

21,26 EUR -1,12% (17.10.2023, 17:35)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (18.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits seit mehreren Monaten leide der Spezialchemiekonzern LANXESS unter der anhaltenden Schwäche der Weltkonjunktur, welche natürlich besonders die traditionell zyklische Chemiebranche stark belaste. Aufgrund dessen habe das Unternehmen nun beschlossen, weltweit etwa jede 15. seiner Stellen abzubauen.Um sich effizienter aufzustellen, sollten die Kosten im Jahr um 150 Millionen Euro gesenkt werden, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstagabend gesagt habe. Zu den Maßnahmen zähle der Abbau von 870 Vollzeitstellen, davon 460 in Deutschland. LANXESS habe weltweit derzeit etwa 13.000 Stellen, davon gut die Hälfte im Inland. Der Abbau solle schnellstmöglich erfolgen. Zuvor habe der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.Bestandteil des Sparkurses sei zudem ein Maßnahmenpaket, mit dem die Kosten einmalig um 100 Millionen Euro gedrückt werden sollten. Hierzu würden geringere Reisekosten und ein Gehaltsverzicht des Vorstands gehören. Die beiden Einsparvorgaben - also 150 Millionen Euro jährlich und einmalig 100 Millionen Euro - habe LANXESS bereits im August bekannt gegeben. Nun habe das Unternehmen auch die Zahl der Stellen veröffentlicht, die gekürzt werden sollten.Die Stellen in Deutschland sollten vor allem in der Verwaltung wegfallen, "um die dortigen Strukturen zu verschlanken und an die wirtschaftliche Situation des Unternehmens anzupassen", habe es von LANXESS geheißen. Der Rotstift werde insbesondere an den Standorten Köln, Leverkusen, Uerdingen und Mannheim angesetzt. Das Abbauvorhaben solle umgesetzt werden, indem freiwerdende Stellen nicht nachbesetzt würden. Außerdem würden Beschäftigten Aufhebungsverträge angeboten.Daher sollte nun nicht ins fallende Messer gegriffen werden, sondern zunächst eine Bodenbildung abgewartet werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. (Analyse vom 18.10.2023)Mit Material von dpa-AFX