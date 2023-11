Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,50 EUR -0,55% (20.11.2023, 10:13)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,56 EUR -0,08% (20.11.2023, 10:01)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die deutschen Chemie-Aktien hätten in den vergangenen Handelswochen wieder deutlich Boden gut machen können. Getrieben worden seien die Kurse von BASF , LANXESS oder Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) in erster Linie von der guten Marktstimmung sowie der Hoffnung, dass es konjunkturell betrachtet im kommenden Jahr endlich die sehnlich erhoffte Erholung geben werde.Doch diesbezüglich scheinen etwa die Experten der britischen Großbank HSBC aktuell noch eher skeptisch zu sein, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". So habe HSBC-Analyst Martin Evans erklärt, dass es der Chemiesektor seiner Meinung nach auch 2024 schwer haben dürfte. Er habe betont, dass eine anhaltend schwache Nachfrage und niedrige Preise dann lediglich zu stagnierenden Ergebnissen führen könnten. Dies stehe im Widerspruch zur Erwartung vieler Analysten, dass 2024 eine relativ rasche Erholung anstehe. Diese Annahmen würden sich in den aktuellen Konsensschätzungen vieler Experten widerspiegeln. Evans habe bereits im Rahmen seiner jüngsten Studie seine Gewinnschätzungen für das kommende Jahr für die Unternehmen im europäischen Chemiesektor generell gesenkt. Er könnte sich offenbar gut vorstellen, dass einige Kollegen seinem Beispiel folgen werden müssten.Im Zuge seiner verringerten Gewinnprognosen habe er das Kursziel für BASF von 47 auf 43 Euro gekappt. Das Rating laute weiterhin "Hold". Auch bei den beiden MDAX-Titeln LANXESS und Evonik habe er sein "Hold"-Rating bestätigt. Während Evans den fairen Wert bei Evonik lediglich von 17 auf 16 Euro gesenkt habe, habe er das Kursziel bei LANXESS schon deutlicher reduziert: von 30 auf 25 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: