LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Im Vorjahr hätten die Aktienkurse von Chemieriesen wie BASF oder LANXESS noch stark unter den Sorgen gelitten, dass in Deutschland im Winter 2022/23 eine Gasmangellage entstehen könnte. Zu diesem Horrorszenario für die Branche sei es nicht gekommen - und auch für die nächste kalte Jahreszeit sehe es gut aus. Denn Deutschland spare weiter Gas.In der vergangenen Woche habe der Gasverbrauch 18,2 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021 gelegen, wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag berichtet habe. Dabei geholfen haben dürften auch die etwas höheren Durchschnittstemperaturen: Sie hätten 1,1 Grad über dem Durchschnitt der vier Referenzjahre gelegen.Die Industrie habe 20 Prozent, Haushalte und Gewerbe 16 Prozent weniger verbraucht. Behördenpräsident Klaus Müller habe den Rückgang als "relevant" bezeichnet. "Jede Einsparung schont den Geldbeutel, hilft dem Klima & unterstützt die Gasspeicherbefüllung für den Winter 23/24", habe er die neuesten Zahlen in einem Tweet kommentiert.Die Füllstände der deutschen Gasspeicher würden derzeit - wie im Winter üblich - weiter abnehmen. Am Mittwochmorgen habe der Gesamt-Füllstand nach vorläufigen Daten bei 69,5 Prozent gelegen. Das seien knapp 0,6 Prozentpunkte weniger als am Vortag gewesen, wie aus Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorgegangen sei. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor habe der Füllstand bei 28,6 Prozent gelegen.Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden habe am Dienstag einen Füllstand von 84,6 Prozent verzeichnet. EU-weit habe der Füllstand bei rund 61,1 Prozent gelegen. Das seien 0,5 Prozentpunkte weniger als am Vortag gewesen.Zu beachten sei, dass neben der Gas-Entnahme aus den Speichern weiter dauerhaft Gas durch Pipeline-Importe nach Deutschland fließe. Am Dienstag habe Deutschland laut Bundesnetzagentur Erdgas aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien und Frankreich erhalten. Gas fließe mittlerweile auch über neue LNG-Terminals an den deutschen Küsten in das deutsche Fernleitungsnetz.Die Sorgen bezüglich einer Gasmangellage würden sich weiter auflösen. Aktuell würden weiter die anhaltend hohen Energiepreise sowie die Ängste vor einem längeren Abschwung der Weltwirtschaft belasten, der die beiden konjunkturabhängigen Chemieriesen natürlich deutlich belasten würde.Mutige können dennoch weiterhin darauf setzen, dass die aktuell günstig bewerteten Aktien ihre Erholung bald wieder fortsetzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig dabei: Stoppkurse setzen. Bei BASF sollte die Absicherung vor größeren Verlusten bei 42,00 Euro platziert werden, bei LANXESS bei 31,00 Euro. (Analyse vom 03.03.2023)Mit Material von dpa-AFX