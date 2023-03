Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

38,65 EUR -1,70% (15.03.2023, 08:56)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

39,29 EUR +2,08% (14.03.2023)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (15.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Solide Zahlen von LANXESS: Der Spezialchemiehersteller habe 2022 den Umsatz um 33 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro gesteigert. Beim EBITDA habe der MDAX-Konzern einen Zuwachs von 14 Prozent auf 930 Millionen Euro verbucht. Damit habe das Unternehmen sowohl die eigenen Prognosen als auch die der Analysten getroffen.Die Dividende werde bei 1,05 Euro je Aktie konstant gehalten. Hier hätten die Marktteilnehmer im Durchschnitt mit etwas mehr (1,09 Euro) gerechnet. Für 2023 gehe LANXESS davon aus, dass das EBITDA vor Sondereinflüssen auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden könne.Auf der Konzern-Homepage habe sich CEO Matthias Zachert sehr zufrieden gezeigt: "Wir haben 2022 erfolgreich gemeistert und unser Ergebnis trotz aller äußeren Widrigkeiten gesteigert. Das zeigt: Lanxess ist wetterfest. Unsere Strategie hat sich bewährt. Dank der führenden Marktpositionen unserer Produkte konnten wir die extremen Kostensteigerungen voll weitergeben. Darüber hinaus haben wir unsere Ausrichtung auf Spezialchemie und die Präsenz in Nordamerika nochmals verstärkt. Das sorgt zusätzlich für Stabilität und Wachstum"."Allerdings wird 2023 nicht leichter werden. Die gedämpfte Nachfrage, die wir bereits im letzten Quartal 2022 deutlich gespürt haben, hält bisher auch im neuen Jahr an. Aber ich bin überzeugt, dass wir mit unserer stabilen Aufstellung gut durch dieses konjunkturelle Wellental kommen werden", so Zachert, Vorstandsvorsitzender von LANXESS.Mutige können daher weiterhin auf eine nachhaltige Erholung des MDAX-Titels setzen (Stopp: 31,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2023)Mit Material von dpa-AFX