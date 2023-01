Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

45,73 EUR -0,09% (25.01.2023, 09:58)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

45,72 EUR -0,26% (25.01.2023, 09:44)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (25.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Um seine Klimabilanz zu verbessern, beziehe der Kölner Spezialchemiekonzern an seinen Standorten in sechs Städten künftig die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Dies würden Strom-Vollversorgungsverträge über drei Jahre vorsehen, die LANXESS mit dem französischen Energieunternehmen Engie abgeschlossen hat. Der grüne Strom werde aus siebzehn Windkraftanlagen und vier Solarparks in Deutschland bezogen. Beliefert würden demnach Standorte in Bergkamen, Bitterfeld, Brilon, Brunsbüttel, Mannheim und zwei im Antwerpener Hafen.Weniger abhängig von fossilen Energieträgern zu sein, dürfte sich mittel- bis langfristig positiv in der Konzernbilanz bemerkbar machen. Zudem werde Nachhaltigkeit auch bei den institutionellen Investoren immer wichtiger, weshalb derartige Projekte dem Aktienkurs zusätzlichen Schwung verleihen könnten. Die günstig bewertete LANXESS-Aktie bleibe attraktiv. Der Stoppkurs sollte auf 31 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: