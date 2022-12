Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (28.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über viele Monate hinweg hätten die Chemieriesen Evonik, BASF und LANXESS unter den anhaltend hohen Gaspreisen gelitten. Nun gebe es diesbezüglich weitere Entspannung: Der Preis für europäisches Erdgas habe seine Abwärtstendenz der letzten Tage fortgesetzt. Am Mittwoch sei der Terminkontrakt TTF für Erdgas bis auf 76,18 Euro je Megawattstunde gefallen.So günstig gewesen sei europäisches Erdgas zuletzt im Februar, vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit mittlerweile acht Handelstagen in Folge sei der Gaspreis gefallen.Seit Mitte Dezember sei der Terminkontrakt TTF um etwa 60 Euro je Megawattstunde gefallen. Das Rekordhoch habe die Notierung im Sommer bei 345 Euro je Megawattstunde erreicht. Damals habe ein Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis für Erdgas ausgelöst.Als wesentlicher Grund für den fallenden Gaspreis würden milde Temperaturen gelten, die den Verbrauch an Erdgas vergleichsweise niedrig halten würden. Zuletzt seien die Temperaturen deutlich höher gewesen als Mitte des Monats, als in weiten Teilen Deutschlands Dauerfrost geherrscht habe. Außerdem habe jüngst deutlich mehr Energie aus Windkraft gewonnen werden können, was den Verbrauch von Gas zur Stromerzeugung bremse.Dank des aktuell vergleichsweise günstigen Wetters werde in Deutschland wieder Erdgas eingespeichert. Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE habe der Füllstand in allen deutschen Speichern am Montag 218,1 Terrawattstunden betragen, was 88,62 Prozent der maximalen Menge entspreche. Es sei demnach ein Plus von 0,41 Prozentpunkten zum Vortag und der sechste Anstieg in Folge gewesen.Die sinkenden Gaspreise seien für die drei Chemieriesen natürlich ganz klar positiv zu werten. Für den weiteren Kursverlauf wäre es nun wichtig, dass sich die Nachfrage auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten halbwegs stabil präsentiere. Aufgrund dieser Unsicherheit würden die drei HDAX-Titel nur für Mutige geeignet bleiben.Wer auf eine nachhaltige Erholung im kommenden Jahr setzen will, sollte dabei die Stoppkurse bei 28,00 Euro (LANXESS) beziehungsweise 42,00 Euro (BASF) und 15,00 Euro (Evonik) belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2022)Mit Material von dpa-AFX