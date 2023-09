Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (14.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von LANXESS seien am Donnerstag nach einer skeptischen Studie der Bank Morgan Stanley mit 25,43 Euro auf das tiefste Niveau seit Ende 2009 abgesackt. Zuletzt hätten sie noch rund ein Prozent im Minus bei 26 Euro notiert. Seit dem Zwischenhoch Anfang 2021 würden sich die LANXESS-Kursverluste sogar auf mehr als 60 Prozent summieren.Analyst Jonathan Chung von Morgan Stanley habe seine "overweight" Empfehlung gestrichen und das Kursziel von 35 auf 30 Euro gekappt. Er votiere nun mit "equal-weight". Mittel- und langfristig sehe er zwar eine attraktive Trendwende-Story. Die schleppende Belebung des laufenden Geschäftszyklus verzögere aber den Schuldenabbau, so der Experte. Er sehe zudem Ergebnisrisiken.Die gesamte Chemiebranche bekomme seit Monaten eine Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren. Diese hätten die in der Corona-Krise vollgestopften Lager geräumt und teils kaum nachgeordert, da sich Konsumenten aktuell mit vielen Anschaffungen zurückhalten würden und die Baubranche angesichts des starken Zinsanstiegs darbe. Wann sich die Nachfrage erhole, sei aktuell schwer abzuschätzen - auch weil der wichtige chinesische Immobilienmarkt in einer tiefen Krise stecke.Diskussionen über die Verschuldung von LANXESS habe es zuletzt immer wieder gegeben. Erst bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal hätten Analysten in einer Telefonkonferenz die Frage aufgeworfen, ob nicht - ähnlich wie 2014 - früher oder später eventuell eine Kapitalerhöhung anstehen könnte.Durch den heutigen Kursrutsch habe sich das ohnehin schon schwache Chartbild noch weiter eingetrübt. Anleger sollten trotz der zweifelsfrei sehr günstigen Bewertung nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 22,00 Euro. (Analyse vom 14.09.2023)Mit Material von dpa-AFX