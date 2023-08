Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

29,03 EUR +0,90% (08.08.2023, 09:16)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

28,68 EUR -0,35% (08.08.2023, 09:01)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (08.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von LANXESS habe sich an den letzten Handelstagen relativ schwach entwickelt. Bereits seit Monaten würden die Anteile des Spezialchemiekonzerns unter der fast toxischen Mischung aus konjunkturell bedingt schwacher Nachfrage und hohen Energiepreisen leiden. Nach Ansicht der Experten der Privatbank Berenberg sei dies aber eine sehr gute Gelegenheit für Mutige.So habe Analyst Andres Castanos-Mollor das Kursziel für LANXESS von 49 auf 50 Euro angehoben. Dies liege satte 70 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Dementsprechend habe er seine Einstufung auf "buy" belassen. Ihm zufolge dürfte der Hauptgrund für die Kursverluste nach der Veröffentlichung des Q2-Ergebnisses der fehlende Ausblick auf das Q3 gewesen sein. Immerhin habe der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Konzern die Ziele für das Gesamtjahr bekräftigt. Castanos-Mollor sei aber der Ansicht, dass LANXESS die Chance vergeben habe, zu erklären, dass das Tal im Konjunkturzyklus mittlerweile erreicht worden sein dürfte.Darüber hinaus habe sich Deutsche Bank Research zu Wort gemeldet und die Kaufempfehlung für die Anteilscheine des Spezialchemieproduzenten erneut bestätigt. So habe Analystin Virginie Boucher-Ferte das Kursziel bei 39,00 Euro belassen. Sie habe betont, dass die jüngsten Zahlen für das zweite Quartal schwach ausgefallen seien. Dies sei aber im Vorfeld bereits ähnlich erwartet worden.Etwas risikoscheuere Anleger können hingegen vor einem Einstieg noch eine klare Aufhellung abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. (Analyse vom 08.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link