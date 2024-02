Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

24,86 EUR -0,04% (20.02.2024, 09:58)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

24,78 EUR -0,44% (20.02.2024, 09:43)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die Experten der Ratingagentur Scope hätten das Kreditprofil des Kölner Spezialchemie-Konzerns wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen sei das Emittentenrating für den MDAX-Konzern von "BBB+" auf "BBB" verringert worden. Darüber hinaus sei der Ausblick den Bonitätsexperten zufolge "negativ".Scope habe diesen Schritt auf den anhaltenden Lagerabbau im Chemiesektor zurückgeführt. Man gehe von einer deutlich schwächeren Ergebnisentwicklung als das Unternehmen selbst aus. Scope rechne damit, dass sich die Nachfrage wohl eher langsamer als erwartet erholen dürfte. Dies dürfte sich nach Ansicht der Experten auch auf die Kostenstruktur von LANXESS auswirken. Außerdem sei die Kapazitätsauslastung auf einem historisch niedrigen Niveau.Zum Ausblick habe Scope erklärt: Dieser spiegele den aktuellen Druck auf die Rentabilität sowie auch den Verschuldungsgrad des MDAX-Konzerns wider. Schließlich sei derzeit immer noch nicht absehbar, wann sich die für LANXESS wichtigen Märkte nachhaltig erholen würden. Auch bezüglich des geplanten Verkaufs der Sparte Urethane Systems bestehe weiterhin etwas Unklarheit.Immerhin habe es für LANXESS in der vergangenen Handelswoche positive Nachrichten vom europäischen Gasmarkt gegeben. So sei der Preis für europäisches Erdgas mittlerweile auf den tiefsten Stand seit über einem halben Jahr gefallen. So hätten sogar nur noch 26 Euro bezahlt werden müssen. Zu Vergleich: Im Verlauf des Jahres 2022 seien zeitweise mehr als 300 Euro je Megawattstunde fällig gewesen, nachdem Russland seine Gaslieferungen nach Europa stark gedrosselt habe.