Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (15.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die deutschen Chemiegiganten BASF , LANXESS oder Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) würden weiter auf Rückenwind in Form einer endlich Schwung aufnehmenden Weltkonjunktur hoffen. Doch diesbezüglich sehe es aktuell eher mau aus. Und auch der Ausblick für die weitere Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft lasse aktuell auch nicht gerade Euphorie aufkommen.Denn Industrie und Bauwirtschaft hätten seit Monaten mit schwacher Nachfrage zu kämpfen, die Auftragspolster würden dies allmählich immer weniger abpuffern. Nach Einschätzung von ifo-Präsident Clemens Fuest seien Deutschlands wirtschaftliche Aussichten für 2024 "eher bescheiden": "Das Wirtschaftswachstum wird nach unserer Einschätzung irgendwo zwischen null und einem Prozent landen. Es kann, wenn es schlecht läuft, aber auch ins Negative rutschen." Hohe Energiekosten und wachsender Arbeitskräftemangel seien seiner Meinung nach auch mittelfristig betrachtet große Herausforderungen.Vor allem die Schwäche der Weltkonjunktur belaste die Exportnation Deutschland. Die Ausfuhrbilanz für die ersten elf Monate 2023 sei negativ ausgefallen. Der Wert der Warenexporte sei um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. "Die Sicherheitslage im Nahen Osten sowie die Übergriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer werden sich in den kommenden Monaten weiter negativ auswirken und sich in der Folge in den Handelswerten niederschlagen", erwarte Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA).Zu allem Überfluss zwinge das Karlsruher Urteil vom 15. November die Ampel-Koalition zum Sparen. Unsicherheiten und Widerstände seien groß - z.B. die jüngsten Bauernproteste. Der Staat werde "zur Konjunkturbremse", schreibe das HWWI mit Blick auf 2024: "Die verringerten Fördermöglichkeiten durch den Staat, insbesondere die nun fehlenden Mittel im Klima- und Transformationsfonds, dürften sich in den davon betroffenen Bereichen auch dämpfend auf die Investitionsneigung der Unternehmen auswirken und Standortüberlegungen verstärken."Analystin Virginie Boucher-Ferte von Deutsche Bank Research habe indes auch Evonik mit "Buy" bewertet (Kursziel: 23 Euro). Das operative Ergebnis des Chemiekonzerns dürfte im Schlussquartal 2023 um gut ein Fünftel zum Vorjahr gesunken sein aufgrund schwacher Volumina, schwächerer Preisbildung und negativer Währungseffekte.Es bleibe dabei: Dass die Weltkonjunktur weiterhin einfach nicht in Schwung komme, dürfte die Kurse von BASF, LANXESS und Evonik weiter belasten. Mutige können angesichts der historisch günstigen Bewertung der Chemietitel aber nach wie vor auf eine Erholung im Börsenjahr 2024 setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 36,00 Euro (BASF) bzw. 15,00 Euro (Evonik) und 18,00 Euro (LANXESS) belassen werden. (Analyse vom 15.01.2024)Mit Material von dpa-AFX