Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Schlechte Nachrichten von LANXESS: Der MDAX-Konzern habe gestern nach Börsenschluss die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Die bereits zu Jahresbeginn allgemein sehr schwache Nachfrage sowie ein anhaltender Lagerabbau bei Kunden hätten sich im zweiten Quartal fortgesetzt, habe LANXESS am Montag mitgeteilt.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde voraussichtlich etwa 100 Millionen Euro betragen und damit die derzeitigen durchschnittlichen Markterwartungen unterschreiten. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten seien bislang von einem bereinigten EBITDA von 198,9 Millionen Euro ausgegangen.Die meisten Analysten hätten sich indes von der Gewinnwarnung wenig überrascht gezeigt - und hätten an ihrer positiven Einschätzung festgehalten. So habe etwa die UBS die Einstufung für LANXESS auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das gesenkte Jahresziel für das operative Ergebnis (EBITDA) bedeute einen Korrekturbedarf von rund 30 Prozent beim Marktkonsens, habe Analyst Andrew Stott in einer ersten Reaktion auf die Gewinnwarnung betont.Das Analysehaus Jefferies habe die LANXESS-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Chris Counihan habe erklärt, das vom Chemiekonzern für das zweite Quartal angekündigte operative Ergebnis (EBITDA) vor Sondereinflüssen liege bei rund der Hälfte seiner sowie der Konsensschätzung. Er halte eine Kürzung des bisherigen Jahresziels um etwa 30 Prozent für wahrscheinlich.Durch den gestrigen Kursrutsch im nachbörslichen Handel habe sich nicht nur das Chartbild weiter verschlechtert, die LANXESS-Aktie sei auch unter den Stoppkurs bei 31,50 Euro gerutscht. Gemäß der wichtigen Börsenregel "Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen" sei die Aktie dementsprechend keine laufende Empfehlung mehr.Anleger sollten trotz der aktuell günstigen Bewertung nun vorerst an der Seitenlinie verharren und eine nachhaltige Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2023)Mit Material von dpa-AFX