Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

37,20 EUR -3,10% (20.06.2022, 16:09)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

37,10 EUR -2,73% (20.06.2022, 15:55)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.900 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Aktie von LANXESS sei es zuletzt immer weiter nach unten gegangen. Nun habe das Analysehaus Warburg Research die Einstufung für die MDAX -Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung habe die Investment-Story bestätigt, habe Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Sollten russische Erdgas-Lieferungen weiter eingeschränkt oder sogar ganz eingestellt werden, habe das Chemieunternehmen einen Notfallplan in der Tasche.Indes hätten kürzlich die Experten von Jefferies das Kursziel für LANXESS von 48,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Chris Counihan habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die geplante Auslagerung des Geschäfts mit Hochleistungskunststoffen in seinem Modell berücksichtigt. Das Positive an dieser Transaktion sei die reduzierte Verschuldung. Die Verbesserung des Free Cashflow sei der nächste erforderliche Schritt, um den Bewertungsabschlag zur Konkurrenz zu reduzieren.Auch "Der Aktionär" halte LANXESS derzeit für unterbewertet. Wegen der Risiken bezüglich der Gasversorgung sollten aber nach wie vor nur Mutige einsteigen. Dabei sollte der Stoppkurs bei 33,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. (Analyse vom 20.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: