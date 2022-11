Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

38,25 EUR +3,69% (11.11.2022, 17:11)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

38,52 EUR +5,19% (11.11.2022, 16:56)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (11.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Ausgehend vom Anfang Oktober markierten Jahrestief habe sich die LANXESS-Aktie in wenigen Wochen bereits um mehr als 30% verteuert. Und nach Ansicht einiger Experten sei damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. So habe etwa die Credit Suisse das Kursziel für die MDAX-Titel von 42 auf 52 Euro angehoben. Die Einstufung sei auf "outperform" belassen worden. Die UBS habe die Einstufung für die LANXESS-Aktie nach dem Kapitalmarkttag auf "buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Noch optimistischer sei die Baader Bank, die nach einer Telefonkonferenz das "buy"-Votum mit einem Kursziel von 65 Euro bestätigt.Auch "Der Aktionär" sei für die LANXESS-Aktie bullish gestimmt. Der MDAX-Titel sei mit einem 2023er-KGV von 7 und einem KBV von gerade einmal 0,7 immer noch sehr günstig bewertet. Mutige Anleger könnten daher auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsrally setzen. Der Stoppkurs sollte auf 28 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: