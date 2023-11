Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (08.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Am Montag habe der Chemiekonzern die Prognose für das laufende Jahr gesenkt, nun seien auch die Q3-Ergebnisse präsentiert worden. So sei LANXESS im weiterhin schwierigen Branchenumfeld in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich habe ein Minus von 131 Mio. Euro im Vergleich zu einem Plus von 80 Mio. Euro im Vorjahresquartal gestanden.Auf den Kölnern würden weiterhin eine geringe Nachfrage aus nahezu sämtlichen Industrien und ein anhaltender, wenn auch nachlassender Lagerabbau bei Kunden lasten. Der Umsatz sei daher um fast 27 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro abgesackt, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor Sondereinflüssen sei - wie seit Montag bekannt - um die Hälfte auf 119 Mio. Euro eingebrochen.Die Unternehmensführung um Konzernchef Matthias Zachert habe am Montag den Jahresausblick für das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) auf 500 und 550 Mio. Euro reduziert - von 600 bis 650 Mio. Euro. Gründe seien auch ein überraschend schwacher Start ins Schlussquartal infolge eines beginnenden Lagerabbaus bei Kunden der Agrarindustrie sowie eine lieferantenbedingte Produktionseinschränkung im Geschäftsbereich Flavors & Fragrances am Standort Botlek (Niederlande) gewesen. Zudem habe sie eine Kürzung der Dividende von 1,05 Euro auf 10 Cent je Aktie vorgeschlagen. Das solle dem Abbau der hohen Schulden dienen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link