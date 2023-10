Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

22,93 EUR +0,70% (11.10.2023, 12:19)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

22,87 EUR +0,40% (11.10.2023, 12:06)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (11.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Erdgasriesen Equinor klingele weiter die Kasse, bei großen Gasverbrauchern wie BASF oder LANXESS dürften die Sorgenfalten bei den Vorständen zunehmen: Denn die Preise am europäischen Erdgasmarkt würden weiter ansteigen. Am Dienstag habe der richtungweisende Terminkontrakt TTF bis zu 49,80 Euro je Megawattstunde (MWh) gekostet.Das seien etwa 13 Prozent mehr als am Tag zuvor gewesen. Schon am Montag habe der Erdgaspreis deutlich zugelegt, nachdem es an einer Gaspipeline zwischen Finnland und Estland zu einem plötzlichen Druckabfall gekommen sei. Die Pipeline sei daraufhin übergangsweise geschlossen worden. Es werde ein Leck vermutet, Fremdeinwirkung werde nicht ausgeschlossen.Am Dienstag seien die Preise zusätzlich getrieben worden, nachdem Israel den Energiekonzern Chevron angewiesen habe, ein großes Gasfeld im Mittelmeer zeitweise stillzulegen. Hintergrund seien Sicherheitsbedenken aufgrund der andauernden Kämpfe zwischen Israel und der islamistischen Hamas.Trotz der jüngsten Zuwächse liege der Preis für europäisches Erdgas deutlich unter dem Niveau, das er im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine erreicht habe. Im vergangenen Jahr seien zeitweise mehr als 300 Euro je Megawattstunde fällig geworden.Indes befürchte die Internationale Energie-Agentur (IEA) steigende Gaspreise bei einem außergewöhnlich kalten Winter. Während die Gaspreise in den ersten drei Quartalen gesunken seien, blieben Unsicherheiten und Risiken für den Winter bestehen, habe die IEA am Dienstag in Paris mitgeteilt. Starke Nachfragerückgänge in Europa und Teilen Asiens hätten die Spannungen zwar verringert, aber das Angebot bleibe knapp. Der Anstieg des Angebots an Flüssiggas reiche nicht aus, um den starken Rückgang der Pipelinegas-Lieferungen aus Russland nach Europa auszugleichen.Das Risiko von Preisschwankungen, insbesondere im Falle eines kalten Winters, gebe daher Anlass zur Sorge. Die Gasspeicher in Europa seien zu Beginn der Heizperiode nach IEA-Angaben zu 96 Prozent ausgelastet. Dies sei jedoch keine Garantie für stabile Preise während der gesamten Saison, gerade bei besonders kaltem Wetter.Das Wachstum der Nachfrage nach Gas werde sich einer neuen mittelfristigen Prognose der IEA zufolge in den kommenden Jahren verlangsamen. Zwischen 2022 und 2026 werde die weltweite Nachfrage um durchschnittlich 1,6 Prozent jährlich steigen, während sie zwischen 2017 und 2021 um durchschnittlich 2,5 Prozent pro Jahr zugelegt habe.Im asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Nordamerika habe die Nachfrage 2021 ihren Höhepunkt erreicht und werde dem Bericht zufolge bis 2026 jährlich um ein Prozent zurückgehen. Eine beschleunigte Einführung erneuerbarer Energien und eine verbesserte Energieeffizienz würden zu den Hauptursachen für diesen Abwärtstrend in der Gruppe von Ländern gehören, die fast die Hälfte des weltweiten Gasverbrauchs ausmache.Das aktuelle Marktumfeld bleibe für Equinor blendend. Die günstig bewertete Dividendenperle sei nach wie vor ein klarer Kauf (Stopp: 22,00 Euro).Hingegen würden BASF und LANXESS weiterhin unter den hohen Energiepreisen sowie der schleppenden Konjunkturentwicklung leiden. Hier drängt sich kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Aktie von LANXESS sei kürzlich ohnehin ausgestoppt worden, wer bei BASF investiert sei, sollte weiterhin den Stoppkurs bei 36,00 Euro beachten. (Analyse vom 11.10.2023)