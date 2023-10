Börsenplätze LANXESS-Aktie:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (02.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die Aktie von LANXESS befinde sich nach wie vor in einer sehr schwachen Verfassung. Für die Experten der Baader Bank würden die MDAX-Titel aber attraktiv bleiben. So habe deren Analyst Konstantin Wiechert das Kursziel zwar leicht von 42 auf 40 Euro gesenkt, liege damit aber immer noch satte 66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Die Einstufung sei auf "buy" belassen worden. Wiechert glaube, dass der Spezialchemiekonzern seine für 2023 bereits reduzierte Prognose noch verfehlen werde. Mittelfristig sehe er für die Aktie aber erhebliches Aufwärtspotenzial. Erholen dürfte sie sich jedoch erst dann, wenn es verlässliche Hinweise einer spürbaren Erholung der Nachfrage gebe.Das Analysehaus Warburg Research habe indes das Kursziel für LANXESS vor Quartalszahlen von 45,00 auf 39,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern dürfte von einer schwächeren Nachfrage, dem Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden sowie höheren Energie- und Personalkosten belastet worden sein, so Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei der Ergebnisausblick für das laufende Jahr in Gefahr.Die LANXESS-Aktie ist nach wie vor nur für nervenstarke Anleger geeignet. Aufgrund des stark eingetrübten Charts drängt sich hier derzeit trotz der sehr günstigen Bewertung vorerst kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Papiere bereits im Portfolio hat, beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 22,00 Euro. (Analyse vom 02.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link