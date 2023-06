XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,31 EUR -16,53% (20.06.2023, 12:33)



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.06.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LANXESS habe die EBITDA-Prognose reduziert: Man rechne nur noch mit 100 Mio. Euro. Das sei ein ordentlicher Knall, denn bislang sei man von 190 Mio. Euro ausgegangen, so der Aktienprofi. Das dürfte noch eine größere Welle nach sich ziehen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich die Nachfrage-Schwäche auflöse. Die LANXESS-Aktie ist mittlerweile unter den Stopp der Experten von "Der Aktionär" gefallen. Ein Neueinstieg drängt sich bei der LANXESS-Aktie momentan nicht auf - man soll abwarten, bis die Panik verschwindet, denn langfristig gesehen ist das ein gutes Unternehmen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.06.2023)