Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,80 EUR +0,56% (11.05.2023, 08:28)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,53 EUR -0,81% (10.05.2023)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (11.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern LANXESS habe gestern die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht. Daraufhin hätten zahlreiche Analysten das Zahlenwerk genauer unter die Lupe genommen. Bemerkenswert: Nahezu alle Experten seien für die MDAX-Titel bullish gestimmt.Beispielsweise habe die US-Investmentbank Goldman Sachs die Einstufung für die Lanxess-Anteile auf "buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Daraus errechne sich ausgehend vom gestrigen Schlusskurs ein Potenzial von 44 Prozent. Das erste Quartal habe die Erwartungen erfüllt, so Analystin Georgina Fraser am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Signale für das zweite Quartal und das Gesamtjahr sprächen aber für einen leicht sinkenden Konsens.Noch bullisher gestimmt seien indes die Experten des Analysehauses Warburg Research. So sei die Einstufung für LANXESS nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das erste Quartal des Chemieunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, habe Analyst Oliver Schwarz geschrieben.Eine der wenigen Studien, in denen nicht zum Kauf geraten werde, komme von der US-Bank J.P. Morgan. Deren Analyst Chetan Udeshi habe die Einstufung für LANXESS auf "neutral" belassen, das Kursziel liege mit 40 Euro aber zumindest ebenfalls über dem gestrigen Schlusskurs. Die Ergebnisse des ersten Quartals erfüllten die Erwartungen, so Udeshi am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Signale für das zweite Quartal seien allerdings deutlich schwächer, sodass das Gesamtjahr viel mehr von einer Erholung im zweiten Halbjahr abhänge.Ein Einstieg drängt sich daher vorerst nicht auf; wer bereits investiert ist, kann an Bord bleiben (Stopp: 31,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2023)Mit Material von dpa-AFX