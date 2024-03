Börsenplätze LANXESS-Aktie:



LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2023 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 12.800 Mitarbeitende in 32 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die freundliche Stimmung an der Börse habe in den vergangenen Tagen auch den Aktien von LANXESS etwas nach oben verholfen. Gehe es nach den Experten des Analysehauses Warburg Research, so hätten die MDAX-Titel sogar noch weitaus mehr Potenzial. Daher habe deren Analyst Oliver Schwarz die Aktie erneut mit "buy" eingestuft.Darüber hinaus sei das Kursziel für die Spezialchemie-Papiere anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 36,50 auf 32,80 Euro gesenkt worden. Dies liege 27 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Laut Schwarz hätten die jüngsten Zahlen eindeutig einen Tiefpunkt in der Entwicklung des Spezialchemiekonzerns markiert und so den Schlusspunkt hinter das schlechteste Geschäftsjahr aller Zeiten gesetzt. Seine gesenkten Umsatz- und Gewinnschätzungen (EBITDA) bis 2025 spiegelten einen ausgeprägteren Lagerabbau im Agrarsektor sowie ein ungünstigeres makroökonomisches Umfeld wider als ursprünglich angenommen. Nun werde auf eine Wiederbelebung der Geschäfte gewartet.Indes habe das Analysehaus Jefferies das Kursziel für LANXESS von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen. Analyst Chris Counihan habe seine Schätzungen für das operative Ergebnis (EBITDA) des Chemiekonzerns bis 2025 um durchschnittlich 15 Prozent reduziert. LANXESS könne von einer Verbesserung der Nachfrage und niedrigeren Gaspreisen besonders deutlich profitieren, habe Counihan betont. Der hohe Fremdkapitalanteil im Verhältnis zum Eigenkapital lege aber nahe, dass der Anlagehintergrund mit zu vielen finanziellen Risiken behaftet sei.Mutige können beim Spezialchemie-Titel auf eine Erholung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. Der Stoppkurs sollte bei 19,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link