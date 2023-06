Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (29.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2022 hätten die Aktienkurse von Chemiekonzernen wie LANXESS oder Covestro stark unter den Ängsten gelitten, wonach es im Winter 2022/23 zu einem Gasengpass kommen könnte. Diese Situation habe letztlich nicht einmal annährend eingetroffen. Und auch für den kommenden Winter stünden die Chancen gut, dass sich große Gasverbraucher keine großen Sorgen machen müssten.Denn die Erdgasspeicher in Deutschland hätten bereits wieder einen Füllstand von mehr als 80 Prozent erreicht. Laut Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE vom Donnerstag seien die Reserven am 27. Juni um 0,08 Prozent auf 80,04 Prozent gestiegen.Wie aus den Daten weiter hervorgehe, seien die Füllstände seit Ende Mai kontinuierlich gestiegen. Die Reserven hätten demnach auch Mitte Juni zugelegt, als der Gaspreis kurzzeitig kräftig gestiegen sei. Damals sei der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zeitweise über 46 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt worden.Seit dem Hoch Mitte Juni sei der Gaspreis wieder deutlich gefallen. Der Terminkontrakt TTF sei am Donnerstag bei 32,75 Euro je MWh gehandelt worden.Die Speicher würden Schwankungen beim Gasverbrauch ausgleichen und damit ein Puffersystem für den Markt bilden. Im Winter nähmen die Füllstände üblicherweise ab. Ab Ende März/Anfang April werde für gewöhnlich wieder mehr ein- als ausgespeichert.Anders als im Vorjahr dürften Sorgen vor einer Gasknappheit die Kurse von LANXESS und Covestro kaum belasten. Allerdings bleibe die Angst vor einer anhaltend schwachen Konjunkturentwicklung. Daher sind die Papiere von Chemieproduzenten nur etwas für Mutige, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer darauf spekuliere, sollte unbedingt Stoppkurse setzen: 36,00 Euro bei Covestro und 22,00 Euro bei LANXESS. (Analyse vom 29.06.2023)Mit Material von dpa-AFX