Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

28,90 EUR +1,05% (06.09.2023, 09:20)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

28,75 EUR +0,67% (06.09.2023, 09:11)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (06.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die energieintensiven Chemie-Produzenten LANXESS, BASF und Covestro hätten noch immer schwer mit den anhaltend hohen Energiekosten zu kämpfen. Sie würden deshalb alle weiterhin auf einen verbilligten Industriestrompreis hoffen, gegen den aber Finanzminister Christian Lindner sei. Nun könnte aber der Druck auf ihn steigen.Vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel habe Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) die Forderung der Länder nach einem staatlich subventionierten Industriestrompreis bekräftigt. "Von den Kritikern wird immer wieder eingewandt, das ginge gar nicht nach dem europäischen Recht mit einer Unterstützung für energieintensive Unternehmen", habe er im ZDF-"Morgenmagazin" gesagt. "Das sehen wir anders, aber das ist eines der Themen, über das wir mit der Kommission zu sprechen haben werden." Am Mittwoch und Donnerstag kämen die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer in Brüssel zu zweitägigen Beratungen mit der EU-Kommission zusammen. Weil sei Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz.Der SPD-Politiker habe gesagt, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe "aus guten Gründen" vermieden, in der Debatte ein letztes Wort zu sagen. Der Kanzler sei gegen schädliche Dauersubventionen und das sei auch richtig. "Wir können nicht über eine unbefristete Zeit reden, aber wir müssen über den Zeitraum reden, bis genügend erneuerbare Energien zur Verfügung stehen."Die anhaltend hohen Energiepreise seien neben der mauen Entwicklung der Weltwirtschaft eine große Belastung für die Chemie-Konzerne. Da dies aber angesichts der im historischen Vergleich relativ günstigen Bewertung bereits mehr als eingepreist sein sollte, bleibt es dabei: Wer über einen langen Atem verfügt, kann daher weiterhin bei Covestro (Stopp: 36,00 Euro), BASF (Stopp: 37,00 Euro) oder LANXESS (Stopp: 22,00 Euro) auf eine Gegenbewegung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link