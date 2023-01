Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

44,66 EUR +0,52% (09.01.2023, 09:38)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

44,63 EUR +0,34% (09.01.2023, 09:24)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (09.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Covestro, BASF und LANXESS seien nach dem schwachen Börsenjahr 2022 sehr stark ins neue Jahr gestartet. Die sinkenden Energiepreise und die sich zumindest etwas aufhellenden Konjunkturprognosen würden den Aktien enorm helfen. Indes habe sich nun die US-Bank JPMorgan noch einmal genauer mit der Chemiebranche befasst und sei optimistisch gestimmt.Analyst Chetan Udeshi habe sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit der Gewinnsensibilität der europäischen Chemiekonzerne im Zusammenhang mit den zuletzt deutlich gesunkenen Energiepreisen befasst. Wegen der aktuellen Nachfrageschwäche und einiger Energiekostenzuschläge, die in den vergangenen 18 Monaten eingeführt worden seien, dürften die meisten Unternehmen die potenziellen Kosteneinsparungen größtenteils, wenn nicht sogar vollständig, an ihre Kunden weitergeben, habe er geschrieben. BASF, LANXESS und Covestro könnten von den niedrigeren Energiepreisen früher profitieren, da sie ihre Energiekosten nicht abgesichert hätten.Darüber hinaus erwarte die Bundesnetzagentur einem Medienbericht zufolge bei den Erdgasspeichern in Deutschland in diesem Frühjahr einen relativ hohen Füllstand. "Ich gehe inzwischen davon aus, dass die Speicher am Ende des Winters zu mehr als 50 Prozent gefüllt sein werden. Wir konzentrieren uns jetzt auf den nächsten Winter", sagte der Präsident der Behörde, Klaus Müller. "Bei aller Restunsicherheit: Ich rechne nicht damit, dass diesen Winter noch etwas schiefgeht", habe Müller hinzugefügt.Bei den zuletzt stark gefallenen Gaspreisen rechne Müller mit einem Ende der Schwankungen. "Gas kostet aktuell wieder so viel wie im Dezember 2021. Hauptsächlich, weil Europa seine Gasspeicher erfolgreich aufgefüllt und damit möglichen Spekulationen die Grundlage entzogen hat", habe Müller erläutert. "Viel spricht dafür, dass wir ein Preisplateau erreicht haben, mit dem wir die nächsten ein bis zwei Jahre rechnen können."Das Marktumfeld für LANXESS & Co helle sich stetig weiter auf. Dementsprechend gut würden die Aktien der deutschen Chemiekonzerne laufen. Wer bei den immer noch günstig bewerteten Chemietiteln bereits an Bord sei, bleibe nach wie vor dabei. Neueinsteiger könnten für einen Kauf zunächst noch eine Korrektur abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.