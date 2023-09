Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,60 EUR -1,91% (28.09.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,98 EUR +0,80% (27.09.2023)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (28.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Viele hätten sich Rückenwind für die Aktienkurse von Covestro, BASF, Evonik und LANXESS erhofft, doch es sehe anders aus: Wirtschaftsverbände, die Chemie-Gewerkschaft IGBCE und Bundesländer hätten sich über Ergebnisse des "Chemiegipfels", an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilgenommen habe, enttäuscht gezeigt.Markus Steilemann, Präsident des Verbands der Chemischen Industrie, habe nach dem Treffen am Mittwoch in Berlin gesagt, das dringlichste Thema, ein "Brückenstrompreis" zur Verringerung der hohen Energiekosten, habe nicht adressiert werden können. Der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis habe gesagt, über die Frage eines Brückenstrompreises müsse schnell entschieden werden. "Wir haben erste Signale dafür, dass die Situation auch Beschäftigung kosten wird und dass es zu Betriebsschließungen kommen kann, zu Verlagerungen." Die deutsche Chemieindustrie habe aus Kostengründen ihre Produktion im zweiten Quartal weiter gedrosselt.NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) habe gesagt: "Es ist 5 vor 12 in Deutschland." Er könne nachvollziehen, warum Unternehmensvertreter und Gewerkschafter enttäuscht seien vom Ergebnis des Treffens. Bei der Bundesregierung sei Problembewusstsein klar erkennbar gewesen. "Aber es ist eben nicht zu der Konkretisierung der Problemlösung gekommen, die der Lage angemessen gewesen wäre." Man wolle den Dialog fortsetzen und an einem "Chemie-Pakt" arbeiten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) habe gesagt: "Das war heute noch nicht der sicherlich von manchen erhoffte Durchbruch in der Frage Wie geht es weiter bei den Energiepreisen?"Wüst und Weil würden wie die anderen Länder-Regierungschefs sowie die Chemie-Industrie und die Gewerkschaft einen temporär begrenzten, staatlich subventionierten und milliardenschweren Industriestrompreis ("Brückenstrompreis") fordern. Die Wirtschaft warne vor einer Abwanderung von Unternehmen ins Ausland, weil Strompreise etwa in den USA und China deutlich niedriger seien.Das Marktumfeld für die Chemieaktien bleibe rau - und rasche Besserung sei vorerst nicht in Sicht. Dies lasse sich auch relativ einfach am angeschlagenen Kurs von LANXESS ablesen. Anleger sollten hier und bei Evonik und bei BASF aktuell trotz der zweifellos günstigen Bewertung nicht einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits Papiere der Chemiekonzerne im Portfolio hat, sollte diese mit Stoppkursen bei 15,00 (Evonik) beziehungsweise 36,00 Euro (BASF) und 22,00 Euro (LANXESS) nach unten absichern. Für Covestro sehe es hingegen besser aus. (Analyse vom 28.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link