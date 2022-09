Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

32,90 EUR -1,20% (05.09.2022, 13:16)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

33,00 EUR -4,65% (05.09.2022, 13:12)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (05.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der vorläufige Lieferstopp Russlands über die wichtige Pipeline Nord Stream 1 sorge für kräftige Kursrücksetzer. So habe die Furcht vor Gasengpässen v.a. Chemieaktien am Montag stark belastet. Chemieunternehmen seien besonders abhängig von Gas.Sie hätten es teils als Rohstoff für bestimmte Produkte eingesetzt, v.a. aber, um Wärme für die Produktionsprozesse zu erzeugen. Viele Unternehmen würden zwar an einer Umstellung auf andere Energiequellen arbeiten, das sei in großem Umfang aber nur auf längere Sicht möglich.Covestro, LANXESS und Evonik seien allesamt hervorragend aufgestellte und gut geführte Unternehmen. Zudem sei die Bewertung der Aktien sehr günstig. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven seien relativ gut. Aktuell seien jedoch die Probleme für die Chemiebranche bezüglich Konjunkturentwicklung, Gasversorgung und Rhein-Pegel gravierend. Anleger sollten daher vorerst an der Seitenlinie verharren und eine Aufhellung der Perspektiven für die Branche sowie eine Bodenbildung der charttechnisch angeschlagenen Titel abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: