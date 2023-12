Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,08 EUR +0,83% (04.12.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

22,83 EUR +2,38% (01.12.2023)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (04.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die deutschen Chemieproduzenten LANXESS, BASF und Covestro würden nach wie vor unter der mauen Entwicklung der Weltwirtschaft leiden. Doch immerhin gebe es nun leicht ermutigende Daten aus China und für Europa. So habe sich etwa die Lage in chinesischen Industriebetrieben wieder verbessert. Der Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager des Wirtschaftsmagazins "Caixin" sei erstmals seit August gestiegen.Die Kennzahl habe im November auf 50,7 Zähler zugelegt, von zuvor 49,5 Punkten, wie Caixin am Freitag mitgeteilt habe. Analysten seien von der Stärke des Anstiegs überrascht worden. Sie hätten im Schnitt nur einen geringfügigen Zuwachs auf 49,6 Punkte erwartet.Damit liege der Indexwert wieder knapp über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der Indikator von Caixin deute damit auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.Der Caixin-Index konzentriere sich auf eher kleinere und private Unternehmen. Der Einkaufsmanagerindex der Regierung in Peking sei bereits am Donnerstag veröffentlicht worden. Hier habe der Indexwert für November ein anderes Bild gezeigt: Der staatliche Stimmungsindikator bilde eher die Lage in großen und staatlichen Unternehmen des Landes ab, und sei im November überraschend weiter unter die Expansionsschwelle gesunken, auf 49,4 Punkte.Seit Monaten versuche die politische Führung in Peking, mit zahlreichen Hilfen gegen die Konjunkturflaute anzukämpfen. Unter anderem solle der kriselnde Immobilienmarkt stabilisiert werden, da er einen erheblichen Teil der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausmache.Trotz der Erholung bleibe der Stimmungsindikator weiter deutlich unter der sogenannten Expansionsschelle. Mit weniger als 50 Punkten signalisiere er nach wie vor einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten."Die Verbesserungen sind meist minimal und lassen die Dynamik vermissen, die nötig wäre, um von einem Aufwärtstrend zu sprechen", habe Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt des S&P-Partners Hamburg Commercial Bank, kommentiert."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Die Aktie von Covestro sei weiterhin der Favorit im Sektor (Stoppkurs: 40,00 Euro). Die Papiere von BASF würden indes eine solide Halteposition bleiben, die mit einem Stoppkurs bei 36,00 Euro nach unten abgesichert werden sollten.Die in den vergangenen Wochen enorm gebeutelten und derzeit sehr günstig bewerteten Anteilscheine von LANXESS sind eine spannende Comeback-Spekulation für Mutige (Stopp: 18,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2023)