Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (10.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Bereits seit geraumer Zeit würden die Chemieriesen BASF, LANXESS und Evonik hoffen, dass die Weltkonjunktur anspringe und ihrem traditionell zyklischen Geschäft Schwung verleihe. Doch die Weltwirtschaft dürfte nach einer Prognose der Weltbank wegen hoher Zinsen, globaler Krisen und geringer Investitionen in diesem Jahr das dritte Mal in Folge langsamer wachsen.Denn nach einem Rückgang des Wachstums im vergangenen Jahr auf 2,6 Prozent werde sich die Weltwirtschaft im Jahr 2024 auf ein Wachstum von 2,4 Prozent abschwächen, habe die Weltbank in Washington in ihrer aktuellen Prognose mitgeteilt. Die kurzfristigen Aussichten seien düster, ein "trauriger Meilenstein" werde erreicht: Die Weltbank erwarte die schwächste globale Wachstumsleistung in einem halben Jahrzehnt seit den 1990er Jahren. Der Konflikt im Nahen Osten könnte die Lage weiter verschärfen.Die Prognosedaten würden darauf hindeuten, dass die meisten Volkswirtschaften - sowohl die Industrienationen als auch ärmere Länder - in den Jahren 2024 und 2025 langsamer wachsen würden als im Jahrzehnt vor der Corona-Pandemie. Damals habe der Durchschnitt des Wachstums bei 3,1 Prozent gelegen. Immerhin solle es im kommenden Jahr wieder leicht aufwärts gehen: Die Ökonominnen und Ökonomen würden für 2025 ein weltweites Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent erwarten. Aber auch das seien 0,3 Prozentpunkte weniger als noch in der Prognose von Juni."Die 2020er Jahre waren bisher eine Zeit der gebrochenen Versprechen", schreibe Chefökonom Indermit Gill. Ziele wie die Beendigung von Armut und Hunger bis 2030 und die Beseitigung von Ungleichheiten dürften nicht erreicht werden. Zugleich überwögen in der aktuellen Konjunkturprognose die Risiken dafür, dass sich die Konjunktur noch schlechter entwickeln könnte. Der jüngste Konflikt im Nahen Osten habe die geopolitischen Risiken zusätzlich zum russischen Einmarsch in die Ukraine erhöht und stelle eine neue Gefahr dar. "Eine Eskalation des Konflikts könnte zu einem Anstieg der Energiepreise führen, was wiederum Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit und die Inflation haben könnte", warne die Weltbank.Die zuletzt wieder etwas entmutigenden Konjunkturmeldungen aus aller Welt würden natürlich nicht gerade für Schwung bei den zyklischen Chemieaktien sorgen. Doch die Bewertungen von Evonik, LANXESS und BASF seien aber im historischen Vergleich mittlerweile derart günstig, dass selbst eine anhaltende Schwäche bereits eingepreist sein dürfte.Mutige können bei den drei Schnäppchen-Titeln daher auf ein Comeback setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Positionen sollten mit Stoppkursen bei 36,00 Euro (BASF) beziehungsweise 18,00 Euro (LANXESS) und 15,00 Euro (Evonik) abgesichert werden. (Analyse vom 10.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link